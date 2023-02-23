Латухина Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Латухин Андрей Кузьмин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Латухин Андрей Кузьмин
Место жительства
1850
46,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно