Смирнова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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