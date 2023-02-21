Смирнов Василий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нонна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Гурий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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