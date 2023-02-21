Смирнов Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нонна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно