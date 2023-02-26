Петров Григорий
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Козичева Мария Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Василиса (Васса) Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно