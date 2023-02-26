Козичева Мария Григорьева
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Петров Григорий
Мать: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Бракосочетание
22.?.1901
Муж: Козичев Иван Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1902
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1907
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1909
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1910
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1914
Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно