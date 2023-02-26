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Козичева Мария Григорьева

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Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Петров Григорий

Мать: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Козичев Александр Иванов

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.?.1901

Муж: Козичев Иван Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Козичев Сергей Иванов

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.06.1907

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.03.1909

Сын: Козичев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.07.1910

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Козичев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Козичев Иван Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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