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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Козичева Мария Григорьева
Отец ребёнка: Петров Григорий
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Василиса (Васса) Григорьева
Отец ребёнка: Петров Григорий
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.