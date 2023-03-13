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Артемовъ Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Артемовъ Андрей

Мать: $25

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Прасковья Тимофеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шунина (Артемова) Варвара

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Артемовъ Егоръ

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Артемова Федосья

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1784

Сын: Артемовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Артемова) Ирина

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1789

Дочь: Артемова Прасковья

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Артемовъ Авдотья

Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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