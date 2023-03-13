Артемовъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Артемовъ Андрей
Мать: $25
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шунина (Артемова) Варвара
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Артемовъ Егоръ
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Артемова Федосья
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
11.10.1784
Сын: Артемовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Артемова) Ирина
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
11.10.1789
Дочь: Артемова Прасковья
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Артемовъ Авдотья
Мать ребёнка: Артемова Прасковья Тимофеева