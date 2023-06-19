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Артемовъ Егоръ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Артемовъ Тимофей

Мать: Артемова Прасковья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан