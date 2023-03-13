Артемова Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Прасковья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шунина Варвара

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Артемовъ Егоръ

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Артемова Федосья

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1784

Сын: Артемовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1789

Дочь: Артемова Прасковья

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Артемовъ Авдотья

Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемовъ Тимофей

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