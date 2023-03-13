Артемова Прасковья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шунина Варвара
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Артемовъ Егоръ
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Артемова Федосья
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
11.10.1784
Сын: Артемовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
11.10.1789
Дочь: Артемова Прасковья
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Артемовъ Авдотья
Отец ребёнка: Артемовъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемовъ Тимофей