Артемовъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемовъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Артемовъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Пелагея Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $25

Рождение ребёнка
1757

Сын: Артемовъ Тимофей

Мать ребёнка: $25

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Артемова) Офимья

Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Артемовъ Андрей

Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Артемовъ Василий

Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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