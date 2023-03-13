Артемовъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Артемовъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $25
Рождение ребёнка
1757
Сын: Артемовъ Тимофей
Мать ребёнка: $25
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Артемова) Офимья
Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Артемовъ Андрей
Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Артемовъ Василий
Мать ребёнка: Артемова Пелагея Яковлева