Артемова Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемовъ Андрей

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Артемова) Офимья

Отец ребёнка: Артемовъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Артемовъ Андрей

Отец ребёнка: Артемовъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Артемовъ Василий

Отец ребёнка: Артемовъ Андрей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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