Кочкарева (Селезнева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева (Селезнева) Анна Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кочкарев Иван Федорович

Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1881

Дочь: Селезнева Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Филатова Олимпиада Федоровна

Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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