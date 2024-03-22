Кочкарева (Селезнева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1881
Дочь: Селезнева Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Филатова Олимпиада Федоровна
Отец ребёнка: Кочкарев Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно