Селезнева (Селезнева Кочкарева) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1881
Рождение ребёнка
22.10.1900
Отец ребёнка: Извеков Павел Кононович
Бракосочетание
06.?.1900
Бракосочетание
11.11.1901
Супруг(-а): Иван Андреевич Селезнев
Бракосочетание
11.11.1901
Супруг(-а): Прасковья Федоровна Селезнева (Кочкарева)
Рождение ребёнка
01.10.1902
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1904
Отец ребёнка: Селезнев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно