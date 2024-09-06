Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкова (Рубцова) Агафия Павловна

Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зенков Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Зенков Федот Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зенков Харитон Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Зенков Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1788

Сын: Зенков Зотий Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зенкова Настасья Прокопьевна

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зенкова Аграфена Прокопьевна

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зенков Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Зенкова Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1796

Сын: Зенков Абросим Прокопьевич

Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Зенков Прокопий Харитонович

Отец ребёнка: Зенков Харитон Прокопьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
рекрут
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.