Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зенков Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Сын: Зенков Харитон Прокопьевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Дочь: Зенкова Настасья Прокопьевна
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Дочь: Зенкова Аграфена Прокопьевна
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Сын: Зенков Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Дочь: Зенкова Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Сын: Зенков Абросим Прокопьевич
Отец ребёнка: Зенков Прокопий Елисеевич
Сын: Зенков Прокопий Харитонович
Отец ребёнка: Зенков Харитон Прокопьевич