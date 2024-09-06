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Зенков Харитон Прокопьевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Зенков Прокопий Елисеевич

Мать: Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1808

Жена: Зенкова (Шестакова) Агрипина Логиновна

Рождение ребёнка
31.03.1808

Дочь: Зенкова Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Зенкова (Шестакова) Агрипина Логиновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Зенков Прокопий Харитонович

Мать ребёнка: Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
рекрут
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Зенков Иван Харитонович

Мать ребёнка: Зенкова (Шестакова) Агрипина Логиновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1838
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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