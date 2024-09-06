Зенков Харитон Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
31.03.1808
Дочь: Зенкова Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Зенкова (Шестакова) Агрипина Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Зенков Прокопий Харитонович
Мать ребёнка: Зенкова (Рубцова) Агафия Павловна
рекрут
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Зенкова (Шестакова) Агрипина Логиновна
Смерть
После 1838