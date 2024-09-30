Раппу Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения29.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: (Раппу) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Раппу) Элина Петровна
Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно