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Раппу Петр Абрамович

Место рождения

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

29.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1884

Отец: Раппу Абрам Иосифович

Мать: Раппу (Пейкалайнен) Анна Паулевна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раппу (Миккола) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: (Раппу) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Раппу Виктор Петрович

Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Раппу) Элина Петровна

Мать ребёнка: Раппу (Миккола) Мария Михайловна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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