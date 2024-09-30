Раппу (Миккола) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раппу Петр Абрамович
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: (Раппу) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Раппу) Элина Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно