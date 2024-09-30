Раппу (Миккола) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Миккола) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Петр Абрамович

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: (Раппу) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Раппу Виктор Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Раппу) Элина Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Абрамович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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