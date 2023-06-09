Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Стопани АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
Отец ребёнка: Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лазарева (Стопани) НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА
Отец ребёнка: Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
Смерть
Неизвестно