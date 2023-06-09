Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1871

Сын: Стопани АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ

Отец ребёнка: Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лазарева (Стопани) НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА

Отец ребёнка: Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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