Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Стопани АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
Мать ребёнка: Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лазарева (Стопани) НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА
Мать ребёнка: Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
Смерть
1892