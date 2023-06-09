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Стопани МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1871

Сын: Стопани АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ

Мать ребёнка: Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лазарева (Стопани) НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА

Мать ребёнка: Стопани (Лохтина) АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

Смерть
1892

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