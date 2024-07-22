Мезенкова (Ромашина) мария алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенков александр петрович
Отец ребёнка: Мезенков петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко лида (татьяна) петровна
Отец ребёнка: Мезенков петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезенков петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезенков петр