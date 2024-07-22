Ромашина татьяна васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашина татьяна васильевна

Ромашина татьяна васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мезенкова мария алексеевна

Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашин иван алексеевич

Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич

Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Морозова анна алексеевна

Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.06.1948
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.