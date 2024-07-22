Ромашина татьяна васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11.06.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мезенкова мария алексеевна
Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Морозова анна алексеевна
Отец ребёнка: Ромашин алексей матвеевич
Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.06.1948
Пенза, город Пенза, Пензенская область