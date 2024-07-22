Мезенков петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенков александр петрович
Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко лида (татьяна) петровна
Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно