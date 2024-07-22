Мезенков петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенков петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенков александр петрович

Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко лида (татьяна) петровна

Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенков виктор петрович

Мать ребёнка: Мезенкова мария алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезенкова мария алексеевна

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