Павлов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения29.10.1940
Дата смерти11.11.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1962
Мать ребёнка: Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Чеснокова (Павлова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
11.11.2016
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область