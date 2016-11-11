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Павлов Николай Петрович

Место рождения

Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.10.1940

Дата смерти

11.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1940

Отец: Павлов Петр Федорович

Мать: Павлова Елизавета Михайловна

Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.1962

Сын: Павлов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Чеснокова (Павлова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
11.11.2016
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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