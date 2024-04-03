Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1940
Дата смерти03.04.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1962
Отец ребёнка: Павлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1973
Дочь: Чеснокова (Павлова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Петрович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
03.04.2024
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
05.04.2024
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область