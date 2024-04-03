Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Печникова) Тамара Григорьевна

Место рождения

Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

31.07.1940

Дата смерти

03.04.2024

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1940

Отец: Печников Григорий Васильевич

Мать: Печникова (Уткина) Евдокия Васильевна

Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1962

Сын: Павлов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
26.06.1973

Дочь: Чеснокова (Павлова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Петрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
03.04.2024
Кострома, город Кострома, Костромская область
Похороны
05.04.2024
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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