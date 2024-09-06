Павлов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Павлов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1940
Мать ребёнка: Павлова Елизавета Михайловна
Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область