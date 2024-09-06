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Павлов Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Павлов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.1940

Сын: Павлов Николай Петрович

Мать ребёнка: Павлова Елизавета Михайловна

Калинино, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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