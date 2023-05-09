Шестакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Павлович

Отец ребёнка: Шестаков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Валентин Павлович

Отец ребёнка: Шестаков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Борис Павлович

Отец ребёнка: Шестаков Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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