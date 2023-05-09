Шестаков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Павлович
Мать ребёнка: Шестакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Валентин Павлович
Мать ребёнка: Шестакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестакова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Марфа
Смерть
Неизвестно