Шестаков Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Михаил Семенович

Мать: Шестакова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Павлович

Мать ребёнка: Шестакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Валентин Павлович

Мать ребёнка: Шестакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Борис Павлович

Мать ребёнка: Шестакова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марфа

Смерть
Неизвестно