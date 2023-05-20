Майборода (Шишкина) Юлия Денисовна (Игоревна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майборода (Шишкина) Юлия Денисовна (Игоревна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
07.04.2018

Муж: Андриенко Сергей Викторович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриенко Сергей Викторович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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