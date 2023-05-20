Майборода (Шишкина) Юлия Денисовна (Игоревна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
07.04.2018
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриенко Сергей Викторович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край