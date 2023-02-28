Семизоров ВОВ (председатель колхоза) Владимир Никитич
Место рождения
Дата рождения07.07.1906
Дата смерти11.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Вениамин Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Василий Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Сын: Семизоров Петр Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
После 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Семизоров Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна
Бракосочетание
1926
СССР
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
11.10.1989
Похороны
Неизвестно
СССР