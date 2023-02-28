Семизоров ВОВ (председатель колхоза) Владимир Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизоров ВОВ (председатель колхоза) Владимир Никитич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

07.07.1906

Дата смерти

11.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906

Отец: Семизоров Никита Мартынович

Мать: Семизорова Елена Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Вениамин Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Сын: Семизоров Петр Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
После 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Семизоров Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Семизорова Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
1926

Жена: Семизорова Ольга Тимофеевна

СССР
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
11.10.1989
Похороны
Неизвестно
СССР
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