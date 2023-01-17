Семизоров Никита Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемизоров Никита Мартынович

Семизоров Никита Мартынович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1877

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877

Отец: Семизоров Мартын Иванович

Мать: Семизорова Пелагея Иванова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1900

Жена: Семизорова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1904

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1904

Жена: Семизорова Елена Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Семизоров Вов (председатель Колхоза) Владимир Никитич

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: Зинкина Ольга Никитична

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1912

Сын: Семизоров Вов Василий Никитич

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Семизоров Вов Иван Никитич

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1921

Сын: Семизоров Вов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1921
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close