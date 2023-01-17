Семизоров Никита Мартынович
Место рождения
Дата рождения21.05.1877
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877
Бракосочетание
06.?.1900
Рождение ребёнка
02.11.1904
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна
Бракосочетание
19.?.1904
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1906
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: Зинкина Ольга Никитична
Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
19.03.1912
Сын: Семизоров Вов Василий Никитич
Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Семизоров Вов Иван Никитич
Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1921
Сын: Семизоров Вов Григорий Никитич
Мать ребёнка: Семизорова Елена Алексеевна
Смерть
После 1921
Россия