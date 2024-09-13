Кобелев Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1761
Жена: Кобелева Алена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Кобелев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Кобелева Алена Семеновна
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Жуланова (Кобелева) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Кобелев Козьма Алексеевич
Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кобелев Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно