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Кобелев Алексей Афанасьевич

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Кобелев Афанасий Федорович

Мать: Кобелева Марья Митрофановна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1761

Жена: Кобелева Алена Семеновна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Кобелев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева Алена Семеновна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1770

Жена: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Жуланова (Кобелева) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Кобелев Сила Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кобелев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кобелев Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кобелев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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