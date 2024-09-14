Кобелев Илья Алексеевич Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелев Илья Алексеевич

Место рождения

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Кобелев Алексей Афанасьевич

Мать: Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Кобелев Трофим Ильич

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Кобелева) Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Кобелева) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кобелев Иван Ильич

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кобелев Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Кобелев Семен Ильич

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Кобелева) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Кобелева) Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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