Кобелев Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Кобелев Трофим Ильич
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Кобелева) Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: (Кобелева) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Кобелев Иван Ильич
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Кобелев Семен Ильич
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Кобелева) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Кобелева) Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Кобелева Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно