Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Жуланова (Кобелева) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Кобелев Козьма Алексеевич
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кобелев Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно