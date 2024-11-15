Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна Около 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелева (Лузина) Параскева Федоровна

Место рождения

Заболотная, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотная, Оханский уезд, Пермская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Жуланова (Кобелева) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Кобелев Сила Алексеевич

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кобелев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кобелев Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кобелев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Афанасьевич

Прикамье, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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