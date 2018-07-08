Серёжкина (Стефарова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1933
Дата смерти08.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серёжкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серёжкин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2018
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище