Серёжкина (Стефарова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёжкина (Стефарова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.09.1933

Дата смерти

08.07.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933

Отец: Стефаров Василий Васильевич

Мать: Стефарова Матрёна Ивановна

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серёжкин Анатолий Иванович

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серёжкин Анатолий Иванович

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серёжкин Анатолий Иванович

Смерть
08.07.2018
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище
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