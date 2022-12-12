Серёжкин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1930
Дата смерти19.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930
Отец: Серёжкин Иван
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серёжкина Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серёжкина Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1979
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище