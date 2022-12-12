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Серёжкин Анатолий Иванович

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

21.11.1930

Дата смерти

19.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930

Отец: Серёжкин Иван

Мать: Серёжкина Мария Фёдоровна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серёжкина Валентина Васильевна

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серёжкина Валентина Васильевна

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серёжкина Валентина Васильевна

Смерть
19.11.1979
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище
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