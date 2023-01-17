Стефарова (Аниканова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова (Аниканова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Сомово, Мценский район, Орловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

18.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Аниканов Иван

Мать: не указана

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.09.1924

Сын: Стефаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.08.1928

Сын: Стефаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1933

Дочь: Серёжкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.05.1935

Сын: Стефаров Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Василий Васильевич

Смерть
18.04.1980
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище
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