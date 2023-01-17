Стефарова (Аниканова) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти18.04.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Аниканов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1924
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.08.1928
Сын: Стефаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1933
Дочь: Серёжкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1935
Сын: Стефаров Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Стефаров Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1980
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище