Черкашина (Трикова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 20.01.1914
Дата смертиВычислено 21.12.1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 20.01.1914
Отец: Триков Иван Васильевич
Мать: Трикова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 16.05.1940
Дочь: Иванова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Михайленко Сергей Петрович
Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Вычислено 21.12.1991
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край