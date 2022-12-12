Черкашина (Трикова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Трикова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Балахлей, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Вычислено 20.01.1914

Дата смерти

Вычислено 21.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 20.01.1914

Отец: Триков Иван Васильевич

Мать: Трикова Елена Михайловна

Балахлей, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 16.05.1940

Дочь: Иванова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Михайленко Сергей Петрович

Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Вычислено 21.12.1991
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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