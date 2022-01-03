Михайленко Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 19.09.1902
Дата смерти10.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 19.09.1902
Рождение ребёнка
Вычислено 16.05.1940
Дочь: Иванова (Михайленко) Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Черкашина (Трикова) Татьяна Ивановна
Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
10.09.1978
Белово, Беловский, Кемеровская область