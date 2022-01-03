Михайленко Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайленко Сергей Петрович

Михайленко Сергей Петрович

Место рождения

Борисовка, Харківська область

Дата рождения

Вычислено 19.09.1902

Дата смерти

10.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 19.09.1902

Отец: Михайленко Петр Иванович

Мать: Михайленко (Подлурняя) Евдокия Лаврентьевна

Борисовка, Харківська область
Рождение ребёнка
Вычислено 16.05.1940

Дочь: Иванова (Михайленко) Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Черкашина (Трикова) Татьяна Ивановна

Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
10.09.1978
Белово, Беловский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.