Трикова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1926 по 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 20.01.1914
Дочь: Черкашина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Триков Иван Васильевич
Балахлей, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
С 1926 по 1940
Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)