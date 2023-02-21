Трикова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1926 по 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 20.01.1914

Дочь: Черкашина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Триков Иван Васильевич

Балахлей, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
С 1926 по 1940
Хатукай, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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