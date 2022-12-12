Шуйская (Соколова) Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Природой дочь Кадниковского уезда Николаевской Двиницкой церкви диакона Николая Соколова дочь.
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Одинцова Анна Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шуйская Александра Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шуйская Лидия Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шуйская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.
Сын: Шуйский Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
ГАВО ф.1063, о.1, д.49, л.1
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шуйская Вера Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Разумова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич
Смерть
1892