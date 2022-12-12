Шуйская (Соколова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуйская (Соколова) Юлия Николаевна

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Место рождения

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Природой дочь Кадниковского уезда Николаевской Двиницкой церкви диакона Николая Соколова дочь.
Бракосочетание
1868

Муж: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Одинцова Анна Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шуйская Александра Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шуйская Лидия Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шуйская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1879 ст.

Сын: Шуйский Николай Петрович

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.

Сын: Шуйский Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.1063, о.1, д.49, л.1
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шуйская Вера Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Разумова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Шуйский Петр Евгеньевич

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1892
Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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