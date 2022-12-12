Шуйский Петр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Шуйский Евгений
Мать: не указана
Природой Грязовецкого уезда Троицкой Александро-Коровинской пустыни дьячка Евгения Шуйского сын.
Образование
15.07.1863 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 3 класса среднего отделения Вологодского Духовного училища.
Место жительства
С 1863 по 1868
Проживал в родительском доме.
Работа или профессия
15.03.1868 ст.
Определен в пономаря к Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
16.04.1868 ст.
Перемещен к Николаевской Погореловской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1868
Жена: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Одинцова Анна Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шуйская Александра Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шуйская Лидия Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шуйская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.
Сын: Шуйский Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
ГАВО ф.1063, о.1, д.49, л.1
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шуйская Вера Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Разумова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна
Работа или профессия
06.05.1894 ст.
Рукоположен в сан диакона с оставлением на должности псаломщика.
Работа или профессия
21.01.1911 ст.
По прошению выведен за штат.
Смерть
После 1917