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Шуйский Петр Евгеньевич

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Место рождения

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шуйский Евгений

Мать: не указана

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Природой Грязовецкого уезда Троицкой Александро-Коровинской пустыни дьячка Евгения Шуйского сын.
Образование
15.07.1863 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 3 класса среднего отделения Вологодского Духовного училища.
Место жительства
С 1863 по 1868
Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Проживал в родительском доме.
Работа или профессия
15.03.1868 ст.
Определен в пономаря к Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
16.04.1868 ст.
Перемещен к Николаевской Погореловской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1868

Жена: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Одинцова Анна Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шуйская Александра Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шуйская Лидия Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шуйская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1879 ст.

Сын: Шуйский Николай Петрович

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1881 ст.

Сын: Шуйский Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.1063, о.1, д.49, л.1
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шуйская Вера Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Разумова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Шуйская Юлия Николаевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
06.05.1894 ст.
Рукоположен в сан диакона с оставлением на должности псаломщика.
Работа или профессия
21.01.1911 ст.
По прошению выведен за штат.
Смерть
После 1917
Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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