Трофимовъ Гавриилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
10.05.1909
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
02.10.1911
Дочь: Трофимова Таисия
Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
11.01.1916
Сын: Трофимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова
Атиково, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна Филиппова