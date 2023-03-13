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Трофимовъ Гавриилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимовъ Сидоръ

Мать: Трофимова Акулина Кузмина

Рождение ребёнка
10.05.1909

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1911

Дочь: Трофимова Таисия

Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1916

Сын: Трофимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Трофимова Анна Филиппова

Атиково, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Филиппова

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