Трофимова Акулина Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1883
Сын: Трофимовъ Тимофей
Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
08.01.1895
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сорокина Агриппина
Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимовъ Петръ
Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимовъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Сидоръ