Трофимова Акулина Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Акулина Кузмина

Трофимова Акулина Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Трофимовъ Тимофей

Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1895

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сорокина Агриппина

Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимовъ Петръ

Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимовъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Сидоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close