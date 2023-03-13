Трофимова Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1909

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1911

Дочь: Трофимова Таисия

Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1916

Сын: Трофимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ

Атиково, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Гавриилъ

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