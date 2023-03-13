Трофимова Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1909
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
02.10.1911
Дочь: Трофимова Таисия
Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
11.01.1916
Сын: Трофимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Трофимовъ Гавриилъ
Атиково, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Гавриилъ