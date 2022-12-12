Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Родионович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Родионович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Родионович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Антон Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Родионович
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно