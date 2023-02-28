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Антон Родионович

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Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Родион

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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