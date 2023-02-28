Антон Родионович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно