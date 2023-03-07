Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Антонович

Иван Антонович

avatar

Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Антон Родионович

Мать: Марфа Ефимовна

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Даниил Иванович

Мать ребёнка: Ирина Захаровна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Ирина Захаровна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Ирина Захаровна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.07.1782

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Захаровна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close