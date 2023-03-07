Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Антон Родионович
Мать: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Даниил Иванович
Мать ребёнка: Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
?.07.1782
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно