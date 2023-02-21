Коковкина (Большакова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большаков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коковкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно