Коковкина (Большакова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкина (Большакова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коковкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Коковкин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковкин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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