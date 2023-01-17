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Коковкин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902

Отец: Коковкин Николай Михайлович

Мать: Коковкин Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коковкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1932

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Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Смерть
1941
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