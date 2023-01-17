Коковкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1902
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1902
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коковкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Коковкина Евдокия Фёдоровна
Смерть
1941