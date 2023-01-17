Коковкин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкин Юрий Александрович

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковкин Александр Николаевич

Мать: Коковкина Евдокия Фёдоровна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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